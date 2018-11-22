Молдова і Румунія підписали угоди, що ведуть до зближення країн

В ході засідання урядів країни підписали Спільну декларацію про скасування тарифів на роумінг. Також був підписаний протокол про створення змішаних патрульних команд для патрулювання спільної ділянки кордону, а також договір про фінансування

“Розвиток національної транспортної системи в північно-східній зоні Румунії з метою поліпшення постачання в цю зону природного газу, а також забезпечення можливостей транспортування в Республіку Молдова”.

Також країни підписали декларацію про наміри створити посилені навчальних умов для перспективи створення змішаного підрозділу армії Румунії та Національної армії Республіки Молдова.

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Прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що на засіданні офіційні особи проаналізували поточні проекти і визначили план на майбутнє.

“Ми підтвердили, що приєднання до Європейського союзу залишається нашим єдиним планом, і наші зусилля будуть активізовані в період головування Румунії в Раді Євросоюзу”, — сказав Філіп.

За словами прем’єр-міністра, Румунія є основним торговим партнером Молдови, обсяг зовнішньої торгівлі в цьому році виріс на 30% і перевищив один мільярд доларів.

“У Кишиневі стало справжнім трендом висловлюватися за об’єднання. Ми дотримуємося думки, що підхід повинен бути прагматичним, тоді він принесе більше результатів. Не тільки гучні заяви забезпечують нам це зближення, а й конкретні проекти. Ми хочемо, щоб це об’єднання відбувалося шляхом взаємопідключення інфраструктури в різних областях. Ми хочемо, щоб наші громадяни не відчували, що вони перейшли з однієї країни в іншу”, — сказав прем’єр-міністр Молдови.

Прем’єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле зазначила, що підписання угод свідчить про те, що “були зроблені важливі кроки, і те, що розпочато сьогодні, має продовжитися на наступному етапі”.