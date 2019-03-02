Молдова скупает украинский картофель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе 2019 года Украина экспортировала 731 тонну картофеля общей стоимостью 183 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, в январе 2019 года главным импортером украинского картофеля была Молдова. Украина поставила в Молдову картофеля на 173 тыс. долл.
Второе место в списке принадлежит Азербайджану, куда Украина экспортировала картофеля на 8 тыс. долл.
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На третьем месте - Грузия. В январе Украина поставила в Грузию картофеля на 1 тыс. долл.
В то же время, в январе Украина импортировала 431 тонну картофеля общей стоимостью 89 тыс. долл.
Напомним, Украина хочет экспортировать черешни в КНР, а яблоки - в Индию.