Молдова скуповує українську картоплю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні 2019 року Україна експортувала 731 тонну картоплі загальною вартістю 183 тис. дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, у січні 2019 року головним імпортером української картоплі була Молдова. Україна поставила до Молдови картоплі на 173 тис. дол.
Друге місце у списку належить Азербайджану, куди Україна експортувала картоплі на 8 тис. дол.
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На третьому місці – Грузія. У січні Україна поставила до Грузії картоплі на 1 тис. дол.
Водночас, у січні Україна імпортувала 431 тонну картоплі загальною вартістю 89 тис. дол.
Нагадаємо, Україна хоче експортувати черешні до КНР, а яблука - до Індії.