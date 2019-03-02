Молдова скуповує українську картоплю

Так, у січні 2019 року головним імпортером української картоплі була Молдова. Україна поставила до Молдови картоплі на 173 тис. дол.

Друге місце у списку належить Азербайджану, куди Україна експортувала картоплі на 8 тис. дол.

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На третьому місці – Грузія. У січні Україна поставила до Грузії картоплі на 1 тис. дол.

Водночас, у січні Україна імпортувала 431 тонну картоплі загальною вартістю 89 тис. дол.

Нагадаємо, Україна хоче експортувати черешні до КНР, а яблука - до Індії.