Молдова призвала не уменьшать сброс воды из водохранилища из-за риска оставить Кишинёв без водоснабжения

Бюро реинтеграции Молдовы призвало Тирасполь не сокращать сброс воды из Дубоссарского водохранилища, что может нарушить работу водозабора в Кошернице. Киев и Кишинёв договорились уменьшить сброс из Новоднестровского водохранилища до 85 кубометров в секунду из-за засухи, а Тирасполь обвинил их в провоцировании кризиса.