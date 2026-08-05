Молдова призвала не уменьшать сброс воды из водохранилища из-за риска оставить Кишинёв без водоснабжения
Киев • УНН
Бюро реинтеграции Молдовы призвало Тирасполь не сокращать сброс воды из Дубоссарского водохранилища, что может нарушить работу водозабора в Кошернице. Киев и Кишинёв договорились уменьшить сброс из Новоднестровского водохранилища до 85 кубометров в секунду из-за засухи, а Тирасполь обвинил их в провоцировании кризиса.
Бюро реинтеграции Молдовы призвало Тирасполь не уменьшать сброс воды с Дубоссарского водохранилища, поскольку это может нарушить работу водозабора в Кошернице и оставить Кишинев без водоснабжения. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что вопросы управления водными ресурсами Днестра регулируются исключительно межгосударственными договоренностями между Молдовой и Украиной. Там подчеркнули, что попытки представителей Тирасполя участвовать в этих механизмах не имеют юридических оснований.
Как отметили в Бюро реинтеграции, Киев и Кишинев договорились сократить сброс воды с Новоднестровского водохранилища со 100 до 85 кубометров в секунду. Это решение объяснили необходимостью сохранить запасы воды в условиях экстремальной засухи в бассейне Днестра, а не нанести ущерб какой-либо из сторон.
Тирасполь обвинил Киев и Кишинев в создании водного кризиса
В Тирасполе заявили, что решение об уменьшении сброса воды является проявлением нового политического противостояния, и обвинили Кишинев и Киев в якобы провоцировании гуманитарного кризиса на левом берегу Днестра.
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В ответ Бюро реинтеграции заявило, что Кишинев официально уведомил Тирасполь о ситуации сразу после экстренного заседания молдавско-украинской комиссии, которое состоялось 31 июля, и призвал не сокращать объемы сброса воды с Дубоссарского водохранилища.
По данным ведомства, Тирасполь не ответил на официальное обращение молдавской стороны. Обвинения в якобы создании "гуманитарного, экологического и экономического кризиса" в регионе в Бюро реинтеграции назвали искажающими реальный контекст и направленными на продвижение манипулятивных нарративов.
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