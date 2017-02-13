Молдова поддерживает Украину в вопросе Крыма - П.Филипп

"Я подтвердил полную поддержку со стороны молдавской стороны в разрешении конфликта на Донбассе, мы подтвердили свою позицию относительно Крыма, которая предусматривает исключительно сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал П.Филипп.

Он также поблагодарил Киев за поддержку в рамках переговорного формата "5+2" и в процессе поиска решения для развязания проблемы Приднестровья с сохранением территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Как сообщал УНН, премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что необходимо назначить председателя комиссии для завершения работы над демаркацией границ между Украиной и Молдовой.