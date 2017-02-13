Молдова підтримує Україну у питанні Криму - П.Філіп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряд Молдови підтримує Україну у питанні вирішення конфлікту на Донбасі і повернення Криму. Про це Павел Філіп сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я підтвердив повну підтримку з боку молдовської сторони у вирішенні конфлікту на Донбасі, ми підтвердили свою позицію стосовно Криму, яка передбачає виключно збереження територіальної цілісності і суверенітету України",- сказав П.Філіп.
Він також подякував Києву за підтримку в рамках переговорного формату "5+2" і в процесі пошуку рішення для вирішення проблеми Придністров'я зі збереженням територіальної цілісності і суверенітету Молдови.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив, що необхідно призначити голову комісії для завершення роботи над демаркацію кордонів між Україною та Молдовою.