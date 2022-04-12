Молдова не готова отдавать долг за газ россии, и с мая может остаться без энергоносителя

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"Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако Молдавские потребители не останутся без газа, поскольку у нас есть альтернативные поставщики", - сообщил министр.

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Он также добавил, что страна готова согласовать график погашения задолженности, но перед этим необходимо получить аудит долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз". Согласно договоренности, соглашение по этому поводу должно быть подписано до 1 мая, однако правительство Молдовы пока не смог привлечь зарубежного аудитора.

"Мы не можем допустить подписания Соглашения между "Молдовагазом" и "Газпромом" о погашении предполагаемой задолженности без аудита", - сказал он.

По его словам, представители правительства Молдовы в наблюдательном совете будут блокировать проведение такого заседания.