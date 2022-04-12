Молдова не готова віддавати борг за газ росії, і з травня може залишитися без енергоносія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Молдова не готова віддавати борг за газ росії, і з травня може залишитися без енергоносія. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, передає УНН.
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"Є ризик, що вони зупинять постачання газу на підставі контракту. Однак Молдавські споживачі не залишаться без газу, оскільки у нас є альтернативні постачальники», – повідомив міністр.
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Він також додав, що країна готова узгодити графік погашення заборгованості, але перед цим необхідно отримати аудит боргу, який накопичився на балансі російсько-молдавського АТ "Молдовагаз". Згідно з домовленістю, угода з цього приводу має бути підписана до 1 травня, проте уряд Молдови поки не зміг залучити закордонного аудитора.
"Ми не можемо допустити підписання Угоди між "Молдовагазом" і "Газпромом" про погашення передбачуваної заборгованості без аудиту", – сказав Спину.
За його словами, представники уряду Молдови в наглядовій раді блокуватимуть проведення такого засідання.