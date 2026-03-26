МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в Олимпийских играх

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Международный олимпийский комитет ограничил женскую категорию биологическими женщинами из-за теста на ген SRY. Новые правила будут действовать с Олимпиады 2028 года.

МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в Олимпийских играх

Трансгендерные женщины-спортсменки отныне не допускаются к женским соревнованиям на Олимпийских играх после того, как МОК в четверг согласовал новую политику допуска, которая согласуется с указом президента США Дональда Трампа относительно спорта в преддверии Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Допуск к любой женской категории на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь ограничивается биологическими женщинами, что определяется на основе одноразового теста на ген SRY

- заявил Международный олимпийский комитет.

Как отмечает издание, непонятно, сколько трансгендерных женщин, если таковые имеются, выступают на олимпийском уровне. Ни одна женщина, совершившая переход после рождения мужчиной, не участвовала в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, хотя тяжелоатлетка Лорел Хаббард выступала на Олимпиаде в Токио 2021 года, не завоевав медали.

Политика допуска, которая будет действовать с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в июле 2028 года, "защищает справедливость, безопасность и целостность в женской категории", - заявили в МОК.

Она не имеет обратной силы и не распространяется на массовые или любительские спортивные программы

- отметили в МОК, устав которого провозглашает, что доступ к занятиям спортом является правом человека.

После заседания исполнительного комитета Международный олимпийский комитет опубликовал 10-страничный документ политики, который также ограничивает участие некоторых спортсменок, в частности двукратной олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семеня, имеющей медицинские особенности, известные как различия полового развития (DSD).

МОК и его президент Кирсти Ковентри стремились к четкой политике вместо предыдущей практики предоставления рекомендаций спортивным федерациям, которые сами разрабатывали собственные правила.

На Олимпийских играх даже малейшая разница может определить победу или поражение. Поэтому абсолютно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории

- сказала Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию.

Она инициировала пересмотр политики "защиты женской категории" как одно из своих первых крупных решений в июне прошлого года, став первой женщиной во главе МОК за 132 года его существования.

Вопрос допуска женщин был ключевой темой выборов в МОК в прошлом году, которые состоялись после споров вокруг женского бокса в Париже, когда конкуренты Ковентри обещали более жесткую политику.

До Олимпийских игр 2024 года в Париже три ведущих вида спорта — легкая атлетика, плавание и велоспорт — уже не допускали трансгендерных женщин, прошедших мужской пубертат. Семеня, которая родилась женщиной в Южной Африке и имеет естественно высокий уровень тестостерона, выиграла дело в Европейском суде по правам человека в своей многолетней юридической борьбе, хотя это не привело к отмене правил.

В документе МОК указано, что рождение мужчиной дает физические преимущества, которые сохраняются.

Мужчины переживают три значительных пика тестостерона: до рождения, в раннем детстве и во время подросткового возраста, что продолжается во взрослой жизни

- говорится в документе.

Это, как отмечается, обеспечивает "индивидуальные преимущества в спортивных результатах, связанные с полом, особенно в видах, требующих силы, мощности и выносливости".

МОК сообщил, что экспертная группа согласилась: нынешний генетический тест является "самым точным и наименее инвазивным методом, доступным на сегодняшний день". Он предусматривает проверку наличия гена SRY — участка ДНК, который обычно находится в Y-хромосоме и запускает развитие мужского пола еще до рождения.

В то же время обязательное гендерное тестирование — которое уже применяют федерации легкой атлетики, лыжного спорта и бокса — вероятно, подвергнется критике со стороны правозащитников и общественных организаций.

Одна из двух чемпионок по боксу, оказавшихся в центре гендерного спора в Париже, Линь Юйтин из Тайваня, прошла генетический тест и может вернуться к соревнованиям, сообщила международная федерация бокса.

В США президент Дональд Трамп подписал указ "Не допускать мужчин к женскому спорту" в феврале прошлого года и пообещал отказывать в визах некоторым спортсменам, которые будут пытаться принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Указ также предусматривал лишение финансирования организаций, которые позволяют трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях.

Через несколько месяцев Олимпийский комитет США обновил свои рекомендации для национальных спортивных органов, ссылаясь на обязанность соблюдать политику Белого дома.

