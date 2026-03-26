МОК заборонив трансгендерним жінкам брати участь в Олімпійських іграх

Трансгендерні жінки-спортсменки відтепер не допускаються до жіночих змагань на Олімпійських іграх після того, як МОК у четвер погодив нову політику допуску, яка узгоджується з указом президента США Дональда Трампа щодо спорту напередодні Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Допуск до будь-якої жіночої категорії на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включно з індивідуальними та командними видами спорту, тепер обмежується біологічними жінками, що визначається на основі одноразового тесту на ген SRY - заявив Міжнародний олімпійський комітет.

Як зазначає видання незрозуміло, скільки трансгендерних жінок, якщо такі є, виступають на олімпійському рівні. Жодна жінка, яка здійснила перехід після народження чоловіком, не брала участі в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, хоча важкоатлетка Лорел Габбард виступала на Олімпіаді в Токіо 2021 року, не здобувши медалі.

Політика допуску, яка діятиме з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в липні 2028 року, "захищає справедливість, безпеку та цілісність у жіночій категорії", - заявили в МОК.

Вона не має зворотної сили і не поширюється на масові чи аматорські спортивні програми - зазначили в МОК, статут якого проголошує, що доступ до занять спортом є правом людини.

Після засідання виконавчого комітету Міжнародний олімпійський комітет опублікував 10-сторінковий документ політики, який також обмежує участь деяких спортсменок, зокрема дворазової олімпійської чемпіонки з бігу Кастер Семеня, що має медичні особливості, відомі як відмінності статевого розвитку (DSD).

МОК та його президентка Кірсті Ковентрі прагнули чіткої політики замість попередньої практики надання рекомендацій спортивним федераціям, які самі розробляли власні правила.

На Олімпійських іграх навіть найменша різниця може визначити перемогу чи поразку. Тому абсолютно очевидно, що було б несправедливо, якби біологічні чоловіки змагалися в жіночій категорії - сказала Ковентрі, дворазова олімпійська чемпіонка з плавання.

Вона ініціювала перегляд політики "захисту жіночої категорії" як одне зі своїх перших великих рішень торік у червні, ставши першою жінкою на чолі МОК за 132 роки його існування.

Питання допуску жінок було ключовою темою виборів у МОК минулого року, які відбулися після суперечок навколо жіночого боксу в Парижі, коли конкуренти Ковентрі обіцяли більш жорстку політику.

До Олімпіади 2024 року в Парижі три провідні види спорту — легка атлетика, плавання та велоспорт — уже не допускали трансгендерних жінок, які пройшли чоловічий пубертат. Семеня, яка народилася жінкою в Південній Африці та має природно високий рівень тестостерону, виграла справу в Європейському суді з прав людини у своїй багаторічній юридичній боротьбі, хоча це не призвело до скасування правил.

У документі МОК зазначено, що народження чоловіком дає фізичні переваги, які зберігаються.

Чоловіки переживають три значні піки тестостерону: до народження, у ранньому дитинстві та під час підліткового віку, що триває в дорослому житті - йдеться в документі.

Це, як зазначається, забезпечує "індивідуальні переваги у спортивних результатах, пов’язані зі статтю, особливо у видах, що потребують сили, потужності та витривалості".

МОК повідомив, що експертна група погодилася: нинішній генетичний тест є "найточнішим і найменш інвазивним методом, доступним на сьогодні". Він передбачає перевірку наявності гена SRY — ділянки ДНК, яка зазвичай знаходиться в Y-хромосомі та запускає розвиток чоловічої статі ще до народження.

Водночас обов’язкове гендерне тестування — яке вже застосовують федерації легкої атлетики, лижного спорту та боксу — ймовірно, зазнає критики з боку правозахисників і громадських організацій.

Одна з двох чемпіонок з боксу, що опинилися в центрі гендерної суперечки в Парижі, Лінь Юйтін із Тайваню, пройшла генетичний тест і може повернутися до змагань, повідомила міжнародна федерація боксу.

У США президент Дональд Трамп підписав указ "Не допускати чоловіків до жіночого спорту" у лютому минулого року та пообіцяв відмовляти у візах деяким спортсменам, які намагатимуться взяти участь в Олімпіаді в Лос-Анджелесі. Указ також передбачав позбавлення фінансування організацій, які дозволяють трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих змаганнях.

Через кілька місяців Олімпійський комітет США оновив свої рекомендації для національних спортивних органів, посилаючись на обов’язок дотримуватися політики Білого дому.

