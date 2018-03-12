Могерини: ЕС ожидает от Украины сильнее прогресс в борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Евросоюз ожидает от украинского правительства более консолидированного прогресса в борьбе с коррупцией. Об этом сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в понедельник в Киеве во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.
"Мы здесь, чтобы поддерживать вас шаг за шагом, и мы будем продолжать быть на вашей стороне в наиболее последовательный способ, который мы только можем. ЕС является партнером Украины и ее сильнейшим сторонником в ее стремлении построить сильную демократию и экономику", - отметила она.
Ф.Могерини напомнила, что в пятницу Еврокомиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.
"Это не просто дружба на словах, это также дружба в конкретных сроках. В частности, мы и, я думаю, украинские граждане, особенно молодежь в Украине, с которыми я так часто встречалась в последние годы, ожидают и хотят видеть более консолидированный прогресс в борьбе с коррупцией. В этой сфере важны создание Антикоррупционного суда, независимость работы такого суда, необходимые полномочия суда для проведения необходимых расследований и обеспечение привлечения к правосудию тех, кто совершает коррупционные преступления", - подчеркнула она.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заверил Ф.Могерини, что Антикоррупционный суд создадут в ближайшие несколько месяцев.