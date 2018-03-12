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Могеріні: ЄС очікує від України сильнішого прогрес у боротьбі з корупцією

Могеріні: ЄС очікує від України сильнішого прогрес у боротьбі з корупцією

Київ • УНН

 • 7238 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Євросоюз очікує від українського уряду більш консолідованого прогресу у боротьбі з корупцією. Про це сказала високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні у понеділок в Києві під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.

“Ми тут, щоб підтримувати вас крок за кроком, і ми будемо продовжувати бути на вашому боці у найбільш послідовний спосіб, який ми тільки можемо. ЄС є партнером України і її найсильнішим прихильником в її прагненні побудувати сильну демократію та економіку”, — зазначила вона.

Ф.Могеріні нагадала, що лише у п’ятницю Єврокомісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

“Це не просто дружба на словах, це також дружба у конкретних термінах. Зокрема, ми, і я думаю, українські громадяни, особливо молодь в Україні, з якими я так часто зустрічалась в останні роки, очікують і хочуть бачити більш консолідований прогрес у боротьбі з корупцією. У цій сфері важливі створення Антикорупційного суду, незалежність роботи такого суду, необхідні повноваження суду для проведення належних розслідувань і забезпечення притягнення до правосуддя тих, хто вчиняє корупційні злочини”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман запевнив Ф.Могеріні, що Антикорупційний суд створять у найближчі декілька місяців.

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