Могерини: ЕС должен поддержать балканские страны

"Сегодня - важный день. Я знаю, что СМИ в Лондоне сосредотачиваются на чем-то другом, но мы обязаны нашим друзьям из Западных Балкан оказать поддержку и помощь, которую они заслуживают. Многие из них напоминают нам о том, что привлекательность Европейского Союза - это реальность. Иногда это проще осознать извне, чем изнутри", - сказала она.

Справка УНН.

Страны Западных Балкан - это Македония, Албания, Сербия, Черногория, а также Босния и Герцеговина.



Напомним, Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.