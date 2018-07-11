Могеріні: ЄС має підтримати балканські країни
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Голова євросоюзної дипломатії Федеріка Могеріні похвалила країни Західних Балкан за їхні зусилля у проведенні реформ та поліпшення сусідських відносин, а такоє заявила, що ЄС має підтримати балканські країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"Сьогодні – важливий день. Я знаю, що ЗМІ у Лондоні зосереджуються на чомусь іншому, але ми зобов’язані нашим друзям із Західних Балкан надати підтримку та допомогу, на яку вони заслуговують. Багато з них нагадують нам про те, що привабливість Європейського Союзу – це реальність. Часом це простіше усвідомити ззовні, ніж ізсередини", - сказала вона.
Довідка УНН.
Країни Західних Балкан – це Македонія, Албанія, Сербія, Чорногорія, а також Боснія і Герцоговина.
Нагадаємо, Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Про це заявила віце-президент Європейської комісії, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції з питань реформ в Україні в Копенгагені.