Могеріні: ЄС має підтримати балканські країни

"Сьогодні – важливий день. Я знаю, що ЗМІ у Лондоні зосереджуються на чомусь іншому, але ми зобов’язані нашим друзям із Західних Балкан надати підтримку та допомогу, на яку вони заслуговують. Багато з них нагадують нам про те, що привабливість Європейського Союзу – це реальність. Часом це простіше усвідомити ззовні, ніж ізсередини", - сказала вона.

Довідка УНН.

Країни Західних Балкан – це Македонія, Албанія, Сербія, Чорногорія, а також Боснія і Герцоговина.



Нагадаємо, Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Про це заявила віце-президент Європейської комісії, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції з питань реформ в Україні в Копенгагені.