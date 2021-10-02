Модному магнату Питеру Найгарду предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Полиция Торонто (Канада) обвинила бывшего модного магната Питера Найгарда по нескольким пунктам обвинения в сексуальном насилии. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBC Canada.
Детали
Источники сообщают, что Найгарда обвиняют по девяти пунктам преступления, в которых принимают участие шесть женщин, одна из которых на момент нападения была несовершеннолетней. Обвинения, выдвинутые Найгарду в среду, включают шесть обвинений в сексуальном насилии и три - в принудительном заключении.
Все предполагаемые нападения произошли в Торонто с середины 1980-х до середины 2000-х годов.
80-летний Найгард сейчас остается под стражей в провинции Манитоба, где он ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты после его ареста девять месяцев назад по обвинению, поданным в суд в южном округе Нью-Йорка, в том числе за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкета.
Найгард согласился продолжить процесс экстрадиции, чтобы противостоять этому обвинению на слушаниях в Виннипеге в пятницу утром.
По данным прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка, обвинения касаются "практики преступного поведения на протяжении десятилетий" с участием десятков женщин в США, на Багамах и в Канаде.
Ни одно из обвинений в адрес Найгарда не было доказано в суде. Он настаивает на своей невиновности и заявляет, что обвинения в его адрес были выдвинуты для того, чтобы запятнать его репутацию.
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