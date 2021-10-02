Модному магнату Пітеру Найгарду пред'явлено звинувачення в сексуальному домаганні

Деталі

Джерела повідомляють, що Найгарда звинувачують по дев'яти пунктах злочину, в яких беруть участь шість жінок, одна з яких на момент нападу була неповнолітньою. Звинувачення, висунуті Найгарду в середу, включають шість звинувачень в сексуальному насильстві і три - в примусовому ув'язненні.

Всі передбачувані напади відбулися в Торонто з середини 1980-х до середини 2000-х років.

80-річний Найгард нині залишається під вартою в провінції Манітоба, де він очікує екстрадиції до Сполучених Штатів після його арешту дев'ять місяців тому за звинуваченнями, поданим до суду в південному окрузі Нью-Йорка, в тому числі за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації і рекету.

Найгард погодився продовжити процес екстрадиції, щоб протистояти цим звинуваченням на слуханнях у Вінніпезі в п'ятницю вранці.

За даними прокуратури США в Південному окрузі Нью-Йорка, звинувачення стосуються "практики злочинної поведінки на протязі десятиліть" за участю десятків жінок в США, на Багамах і в Канаді.

Жодне зі звинувачень на адресу Найгарда не було доведено в суді. Він наполягає на своїй невинності і заявляє, що звинувачення на його адресу були висунуті для того, щоб заплямувати його репутацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Губернатора Нью-Йорка Куомо звинувачують в сексуальних домаганнях - ЗМІ