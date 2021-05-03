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Moderna предоставит 500 млн доз вакцины от коронавируса для COVAX

Moderna предоставит 500 млн доз вакцины от коронавируса для COVAX

Киев • УНН

 • 19684 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Компания Moderna предоставит международной инициативе COVAX 500 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Moderna Inc. согласилась предоставить 500 млн доз вакцины против COVID-19 по программе, известной как COVAX, в качестве стимула для глобальных усилий по вакцинации, но большая часть поставок не будет доставлена ​​до следующего года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Moderna присоединяется к разработчикам, включая AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. и Johnson & Johnson, в поставках продукции инициативе COVAX, что столкнулась с неудачами в своем стремлении помочь странам с низкими доходами.

"Поставки мРНК-вакцины Moderna для COVAX должны начаться в четвертом квартале, а в 2021 году будет доступно 34 миллиона доз, сообщил GAVI в понедельник. Американская компания поставит 466 млн доз в 2022 году... Условия соглашения с GAVI не разглашаются", - говорится в сообщении.

"Вакцина на прошлой неделе была разрешена к использованию в экстренных случаях Всемирной организацией здравоохранения, что делает ее пригодной для вакцинации COVAX, по данным GAVI, альянса по вакцинам, одного из партнеров инициативы", - отмечается в сообщении.

Ранее механизм COVAX столкнулся с проблемами финансирования, задержками доставки и другими препятствиями в ррамках масштабной кампании по сокращению разрыва в доступе к вакцинам.

Отмечается, что богатые страны в прошлом году закупили дозы вакцин у Moderna и других производителей лекарств, и только в США уже введено более 240  млн доз. Между тем, по данным на конец апреля, COVAX отправила около 50 млн доз в более чем 120 стран и территорий.

Дополнение

ВОЗ добавила препарат Moderna в список вакцин для экстренного использования.

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