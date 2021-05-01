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ВОЗ разрешила использование вакцины Moderna

ВОЗ разрешила использование вакцины Moderna

Киев  •  УНН

 • 18392 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. ВОЗ добавляет препарат Moderna в список вакцин для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении организации, пишет УНН.

Детали

ВОЗ добавила вакцину Moderna COVID-19 (мРНК 1273) для экстренного использования, что делает ее пятой вакциной, которая получила экстренную проверку от ВОЗ.

В списке ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (EUL) оценивается качество, безопасность и эффективность вакцин против COVID-19 и является необходимым условием поставки вакцин COVAX Facility. Это также позволяет странам ускорить свое собственное утверждение законодательством в отношении импорта и введение вакцин против COVID-19.

Вакцина уже была рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая предоставляет рекомендации по использованию вакцин в популяциях (то есть рекомендованные возрастные группы, интервалы между приемами, рекомендации для конкретных групп, таких как беременные и кормящие женщины). Она рекомендована для всех возрастных групп от 18 лет в своих промежуточных рекомендациях от 25 января 2021 года.

Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдала разрешение на экстренное использование вакцины Moderna 18 декабря 2020, а разрешение на продажу, действительный на всей территории Европейского Союза, был предоставлен Европейским агентством по лекарственным средствам 6 января 2021.

Дополнительно

Вакцина Moderna - это вакцина на основе mNRA. SAGE установил, что эффективность ее составляет 94,1%, на основе медианы наблюдения за два месяца. Несмотря на то, что вакцина предоставляется в виде замороженной суспензии при -25 ºC до -15 ºC в многодозовых флаконе, флаконы можно хранить в холодильнике при 2-8 ° C в течение 30 дней до вывода первой дозы.

Напомним

Modernaсократит размер ожидаемых поставок вакцины Covid-19 в этом квартале в ряд стран, включая Канаду и Великобританию. Компания предлагает делать прививки своей вакциной более двух раз для защиты от мутаций коронавируса.

ВОЗ даст оценку двух китайских вакцин до конца следующей недели.

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