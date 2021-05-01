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ВООЗ дозволила використання вакцини Moderna

ВООЗ дозволила використання вакцини Moderna

Київ • УНН

 • 18413 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. ВООЗ додає препарат Moderna до списку вакцин для екстреного використання. Про це йдеться в заяві організації, пише УНН.

Деталі

ВООЗ додала вакцину Moderna COVID-19 (мРНК 1273) для екстреного використання, що робить її п'ятою вакциною, яка отримала екстрену перевірку від ВООЗ.

У списку ВООЗ щодо надзвичайних ситуацій (EUL) оцінюється якість, безпека та ефективність вакцин проти COVID-19 і є необхідною умовою постачання вакцин COVAX Facility. Це також дозволяє країнам пришвидшити своє власне затвердження законодавством щодо імпорту та введення вакцин проти COVID-19.

Вакцина вже була розглянута Стратегічною консультативною групою експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), яка надає рекомендації щодо використання вакцин у популяціях (тобто рекомендовані вікові групи, інтервали між прийомами, рекомендації для конкретних груп, таких як вагітні та жінки, що годують). Вона рекомендована для всіх вікових груп від 18 років у своїх проміжних рекомендаціях від 25 січня 2021 року.

Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів видала дозвіл на екстрене використання вакцини Moderna 18 грудня 2020 року, а дозвіл на продаж, дійсний на всій території Європейського Союзу, був наданий Європейським агентством з лікарських засобів 6 січня 2021 року.

Додатково

Вакцина Moderna - це вакцина на основі mNRA. SAGE встановив, що ефективність її становить 94,1%, на основі медіани спостереження за два місяці. Незважаючи на те, що вакцина надається у вигляді замороженої суспензії при –25 ºC до –15 ºC у багатодозовій флаконі, флакони можна зберігати в холодильнику при 2–8 ° C протягом 30 днів до виведення першої дози.

Нагадаємо

Moderna скоротить розмір очікуваних поставок вакцини Covid-19 у цьому кварталі до ряду країн, включаючи Канаду та Великобританію. Компанія пропонує робити щеплення своєю вакциною більше двох разів для захисту від мутацій коронавірусу.

ВООЗ дасть оцінку двох китайських вакцин до кінця наступного тижня.

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