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Moderna надасть 500 млн доз вакцини від коронавірусу для COVAX

Moderna надасть 500 млн доз вакцини від коронавірусу для COVAX

Київ • УНН

 • 19682 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Компанія Moderna надасть міжнародній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Цитата

“Moderna Inc. погодилася надати до 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 за програмою, відомою як COVAX, як стимул для глобальних зусиль щодо вакцинації, але більша частина поставок не буде доставлена ​​до наступного року”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Moderna приєднується до розробників, включаючи AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. і Johnson & Johnson, у поставках продукції ініціативі COVAX, що зіткнулася з невдачами в своєму прагненні допомогти країнам з низькими доходами.

“Поставки мРНК-вакцини Moderna для COVAX повинні початися в четвертому кварталі, а в 2021 році буде доступно 34 мільйони доз, повідомив GAVI в понеділок. Американська компанія поставить 466 мільйонів доз у 2022 році... Умови угоди з GAVI не розголошуються”, - йдеться в повідомленні.

“Вакцина минулого тижня була дозволена до використання в екстрених випадках Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що робить її придатною для вакцинації COVAX, за даними GAVI, альянсу щодо вакцин, одного з партнерів ініціативи”, — наголошується в повідомленні.

Раніше механізм COVAX зіткнувся з проблемами фінансування, затримками доставки і іншими перешкодами в межах масштабної кампанії зі скорочення розриву в доступі до вакцин.

Відзначається, що багаті країни торік закупили дози вакцин у Moderna і інших виробників ліків, і тільки в США вже введено більше ніж 240 мільйонів доз. Тим часом, за даними на кінець квітня, COVAX відправила близько 50 мільйонів доз в більш ніж 120 країн і територій.

Доповнення

ВООЗ додала препарат Moderna в список вакцин для екстреного використання.

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