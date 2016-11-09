Мобильное приложение позволяет бизнесу лучше взаимодействовать с клиентом - эксперт

"Вообще разработать свое мобильное приложение, условно говоря, стоит от 5 000 долларов и до бесконечности, но в принципе 5-10 тысяч долларов - это средняя цена мобильного приложения, если без особых функций.

Для компаний это очень хорошо, потому что это позволяет удерживать клиентов, плюс это такая имиджевая вещь. Тем более, что сейчас такая тенденция, что люди сейчас пользуются телефоном больше, чем компьютером.

Мобильные приложения в Украине пока не очень распространены, у нас это движение только началось. То есть корпоративных приложений в Украине пока не много. Я думаю, что со временем их будет больше. Потому что на Западе их много, и наши компании будут это делать. Это примерно так же, как с созданием сайтов, но это следующий уровень эволюции. Это такой способ взаимодействия со своим клиентом", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Г.Рябцева, внедрение сетями АЗК мобильных приложений является реакцией на мировые тенденции.

Также напомним, сеть АЗК WOG внедрила технологию Force Touch и выпустила приложение для iWatch.

"Благодаря расширению функционала, реализации инновационных решений и адаптации сервиса под тренды, компания WOG стимулирует клиентов переходить по использованию пластиковой карты PRIDE на ее мобильное приложение", - отметили в компании.