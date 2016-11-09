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Мобільний додаток дозволяє бізнесу краще взаємодіяти з клієнтом — експерт

Мобільний додаток дозволяє бізнесу краще взаємодіяти з клієнтом — експерт

Київ • УНН

 • 11596 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наявність власного мобільного додатку у тієї чи іншої компанії, це, окрім того, що іміджева річ, також додатковий інструмент лояльності до клієнта. В середньому вартість розробки мобільного додатку може сягати 10 тис. доларів. На заході мобільні додатки значно поширеніші, ніж в Україні. Про це у коментарі УНН розповів експерт ІТ-сфери Олександр Ольшанський.

“Взагалі розробити свій мобільний додаток, умовно кажучи, коштує від 5 тисяч доларів і до безкінечності, але в принципі 5–10 тисяч доларів — це середня ціна мобільного додатку, якщо без якихось особливих функцій.

Для компаній це дуже добре, тому що це дозволяє утримувати клієнтів, плюс це така іміджева річ. Тим більше, що зараз така тенденція, що люди зараз користуються телефоном більше, ніж комп’ютером.

Мобільні додатки в Україні поки що не дуже поширені, у нас цей рух тільки почався. Тобто корпоративних додатків в Україні поки що не багато. Я думаю, що з часом їх буде більше. Тому що на Заході їх багато, і наші компанії будуть це робити. Це приблизно так же, як із створенням сайтів, але це наступний рівень еволюції. Це такий спосіб взаємодії із своїм клієнтом”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Г.Рябцева, впровадження мережами АЗК мобільних додатків є реакцією на світові тенденції.

Також нагадаємо, мережа АЗК WOG впровадила технологію Force Touch і випустила додаток для iWatch.

“Завдяки розширенню функціоналу, реалізації інноваційних рішень і адаптацій сервісу під тренди, компанія WOG стимулює клієнтів переходити з використання пластикової карти PRIDE на її мобільний додаток”, — зазначили в компанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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