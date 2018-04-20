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МКМТ определилась с расследованием относительно импорта бензинов и дизтоплива

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила, что проведение специального расследования относительно импорта в Украину бензинов моторных и дизельного топлива нецелесообразно. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 20 апреля 2018 года, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.

МКМТ определилась с расследованием относительно импорта бензинов и дизтоплива

“Учитывая отсутствие резкого и непредсказуемого роста импорта, МКМТ приняла решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования. В то же время, комиссия прислушалась к мнению общественности, что введение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторных топлив, возникновению дефицита и стремительного роста цен как на топливо, так и на другие потребительские товары”, - говорится в сообщении.

Как отметили в МЭРТ, производство моторных топлив в Украине осуществляют лишь два завода из семи существующих, а именно: нефтеперерабатывающий — Кременчугский НПЗ и газоперерабатывающий — Шебелинский ГПЗ. Однако, имеющиеся производственные мощности не способны полностью удовлетворить спрос потребителей в моторных топливах. Следовательно, рынок моторных топлив более чем на 80% зависит от импорта, поступающего как из Беларуси и России, так и из стран ЕС — Литвы, Польши.

Ранее сообщалось, что “Укртатнафта” подала заявление о проведении специального расследования относительно импорта в Украину бензинов и дизельного топлива.

Напомним, у активистов “АвтоЕвроСилы” появилась информация, что МКМТ планировала рассмотреть и одобрить предложение “Укртатнафты” по импорту нефтепродуктов. Такое решение предусматривало введение квот и установления пошлин на поставки бензина и ДТ сверх квоты, что привело бы к удорожанию топлива на 30-40%.

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