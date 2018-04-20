МКМТ визначилася із розслідуванням щодо імпорту бензинів та дизпалива
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила, що проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну бензинів моторних та дизельного пального є недоцільним. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 20 квітня 2018 року, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“З огляду на відсутність різкого та непередбачуваного зростання імпорту, МКМТ ухвалила рішення щодо недоцільності порушення спеціального розслідування. Водночас, комісія прислухалась до думки громадськості, що запровадження бар’єрів на імпорт може призвести до дестабілізації ринку моторних палив, виникнення дефіциту та стрімкого зростання цін як на паливо, так і на інші споживчі товари”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у МЕРТ, виробництво моторних палив в Україні здійснюють лише два заводи із семи існуючих, а саме: нафтопереробний — Кременчуцький НПЗ та газопереробний — Шебелинський ГПЗ. Однак, наявні виробничі потужності не здатні повністю задовольнити попит споживачів у моторних паливах. Відтак, ринок моторних палив більше, ніж на 80% залежить від імпорту, що надходить як з Білорусі та Росії, так і з країн ЄС — Литви, Польщі.
Раніше повідомлялось, що “Укртатнафта” подала заяву стосовно проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну бензинів та дизельного пального.
Нагадаємо, у активістів “АвтоЄвроСили” з’явилась інформація, що МКМТ планувала розглянути і схвалити пропозицію “Укртатнафти” щодо імпорту нафтопродуктів. Таке рішення передбачало введення квот і встановлення мит на поставки бензину і ДП понад квоту, що призвело б до подорожчання палива на 30-40%.