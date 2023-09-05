МХП закончила посевную озимого рапса

Детали

Сообщается, что под урожай 2024 года в компании МХП рапсом засеяли площадь 37 тыс. га, что на 4 тыс. га больше, чем в предыдущем году.

По словам заместителя председателя правления по агронаправлению Сергея Доброгорского, в первой декаде сентября планируют стартовать посев озимой пшеницы, под которую запланировано 50 тыс.га. Это - на 10 тыс. га больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время в МХП закончили сбор горчицы. Собрано 2,854 тыс. тонн и обмолочено 2229 га. Урожайность составляет 1,28т/га.

Напомним, агропредприятия МХП завершили сбор ранних зерновых.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Компания МХП – весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур – 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.