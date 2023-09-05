МХП закінчила посівну озимого ріпаку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Компанія МХП закінчила посівну озимого ріпаку, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
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Повідомляється, що під урожай 2024 року у компанії МХП ріпаком засіяли площу 37 тис. га, що на 4 тис. га більше, ніж попереднього року.
За словами заступника голови правління з агронапряму Сергія Доброгорського, у першій декаді вересня планують стартувати посів озимої пшениці, під яку заплановано 50 тис.га. Це - на 10 тис. га більше в порівнянні з попереднім роком.
Водночас у МХП закінчили збір гірчиці. Зібрано 2,854 тис. тонн та обмолочено 2229 га. Урожайність становить 1,28т/га.
Нагадаємо, агропідприємства МХП завершили збір ранніх зернових.
Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Компанія МХП – вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.