МХП стала партнером проекта The Will to Win и Volia Space на Олимпийских играх

Компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Общине" поддержали проект The Will to Win и Украинский Дом Volia Space на Олимпийских играх 2024 года в Париже, инициированные Офисом Президента Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и НОК Украины. Украинский Дом в Париже имеет целью показать миру украинскую волю к победе, которую украинцы демонстрируют даже в условиях полномасштабной российской войны.

Украинский Дом на Олимпийских играх открыли впервые. Volia Space стал медийным и культурным центром Украины во время Олимпиады и местом проведения мероприятий с участием украинских спортсменов, художников и официальных лиц. Ежедневно в нем проходят показы документальных фильмов о войне в Украине, а также диджитальные культурные проекты, встречи со спортсменами украинской сборной.

Украинский Дом открыт для гостей со всего мира и готов представить не только культуру и достижения нашей страны, ее спортивные достижения, познакомить с известными украинцами, но и показать реалии жизни каждого украинца во время полномасштабного вторжения России - отметил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный

Одним из проектов, представленных в Украинском доме при поддержке Фонда "МХП-Общине", стал мультимедийный проект The Will to Win. Он реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета, Ассоциации "Смотри украинское!", при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев, Украинско-Американского Координационного Совета и других организаций.

The Will to Win включает фотовыставку и серию из 6 короткометражных документальных фильмов о стойкости украинских спортсменов, которые, несмотря на драматические вызовы войны, личные потери и страдания, демонстрируют всему миру волю к победе. В частности, в проект вошли истории Виктории Оноприенко, украинской гимнастки, финалистки Олимпийских игр в Токио; Жана Беленюка, борца греко-римского стиля, серебряного призера Олимпийских игр; Александры Паскаль, 8-летней гимнастки, которая потеряла ногу во время российской атаки 2022-го на Одесскую область, и других. Цель проекта - подчеркнуть несокрушимую волю украинцев к победе, что отражает слоган участия Украины в нынешних Олимпийских играх.

Это партнерство позволило создать мощную платформу для представления Украины на международной арене во время Олимпийских игр. Это позволяет нам представить миру не только достижения наших спортсменов, но и показать реалии, с которыми сталкиваются украинцы во время войны, что является мощным символом устойчивости всей нации. Это стало четким сигналом миру: несмотря на то, что сейчас Украине нелегко, мы можем и защищать наши границы, и получать медали, потому что в этом наша идентичность и несокрушимость - отметил Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Справочно

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП - Обществу" компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Рядом". Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.