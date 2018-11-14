МХП сократил прибыль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" составила 142 млн долл., что на 44% ниже аналогичного периода 2017 года. Об этом свидетельствуют данные отчетности агрохолдинга за третий квартал и 9 месяцев 2018 года, передает УНН.
В компании пояснили, что прибыль упала преимущественно из-за сокращения государственных субсидий (41 млн долл.), единоразовой выплатой (33 млн долл.), связанной с выпуском новых еврооблигаций в апреле 2018 года, а также, из-за не денежного убытка от курсовых разниц.
В третьем квартале чистый убыток МХП составил 48 млн долл., по сравнению с чистой прибылью 41 млн долл. в третьем квартале 2017 года.
Также, по данным отчетности, выручка агрохолдинга за 9 месяцев этого года выросла на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила более 1,1 млрд долл.