МХП сократил прибыль

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105274 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111108 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148131 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143158 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127913 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170185 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118063 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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МХП сократил прибыль

МХП сократил прибыль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" составила 142 млн долл., что на 44% ниже аналогичного периода 2017 года. Об этом свидетельствуют данные отчетности агрохолдинга за третий квартал и 9 месяцев 2018 года, передает УНН.

В компании пояснили, что прибыль упала преимущественно из-за сокращения государственных субсидий (41 млн долл.), единоразовой выплатой (33 млн долл.), связанной с выпуском новых еврооблигаций в апреле 2018 года, а также, из-за не денежного убытка от курсовых разниц.

В третьем квартале чистый убыток МХП составил 48 млн долл., по сравнению с чистой прибылью 41 млн долл. в третьем квартале 2017 года.

Также, по данным отчетности, выручка агрохолдинга за 9 месяцев этого года выросла на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила более 1,1 млрд долл.

Украинские Национальные Новости

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