МХП скоротив прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За підсумками дев'яти місяців поточного року чистий прибуток агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" сягнув 142 млн дол., що на 44% нижче за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані звітності агрохолдингу за третій квартал і 9 місяців 2018 року, передає УНН.
У компанії пояснили, що прибуток впав переважно через скорочення державних субсидій (41 млн дол.), одноразовою виплатою (33 млн дол.), пов'язаної з випуском нових єврооблігацій у квітні 2018 року, а також, через не грошовий збиток від курсових різниць.
У третьому кварталі чистий збиток МХП становив 48 млн дол., у порівнянні з чистим прибутком 41 млн дол. у третьому кварталі 2017 року.
Також, за даними звітності, виручка агрохолдингу за 9 місяців цього року зросла на 17%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становила понад 1,1 млрд дол.