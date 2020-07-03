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МХП оборудовал птичники инновационными датчиками охраны

МХП оборудовал птичники инновационными датчиками охраны

Киев  •  УНН

 • 12835 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Компания МХП модернизировала систему охраны производственных участков по выращиванию птицы, передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

На каждом птичнике и вспомогательных сооружениях извне МХП разместил так называемые "хабы" - специальные беспроводные датчики. Они мгновенно распознают проникновение посторонних лиц на территорию и передают сигнал тревоги диспетчеру и мобильным группам реагирования.

"Это способствует не только ликвидации краж и других незаконных действий на бригадах, но и, прежде всего, улучшает безопасность работников", - рассказали в компании.

Благодаря новинке за 5 месяцев МХП сэкономил около 1,4 млн грн. На поиск необходимого оборудования компания потратила немало сил и времени.

"Какие только технологии мы не получали - от так называемых "радаров" и "пастухов" к сенсорным коврикам. Каждую тщательно тестировали, анализировали эффективность и соответствие стоимости. И несмотря на то, что предложения поступали даже из Китая, все же свой выбор сделали в пользу киевской фирмы АJAX. Во-первых, таким образом мы поддержали своего украинского производителя, а во-вторых, приобрели действительно качественный продукт по вполнеой цене", - рассказал начальник службы безопасности МХП Владимир Кузевич.

Справка УНН: МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины, а также главный производитель и экспортер курятины ("Наша Ряба"). Компания принадлежит Юрию Косюку.

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