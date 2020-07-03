МХП обладнав пташники інноваційними датчиками охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Компанія МХП модернізувала систему охорони виробничих дільниць з вирощування птиці, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.
На кожному пташнику та допоміжних спорудах ззовні МХП розмістив так звані "хаби" — спеціальні бездротові датчики. Вони миттєво розпізнають проникнення сторонніх осіб на територію та передають сигнал тривоги до диспетчера та мобільних груп реагування.
"Це сприяє не лише ліквідації крадіжок та інших незаконних дій на бригадах, а й, насамперед, покращує безпеку працівників", - розповіли у компанії.
Завдяки новинці за 5 місяців МХП зекономив близько 1,4 млн грн. На пошук необхідного обладнання компанія витратила чимало сил та часу.
"Які тільки технології ми не отримували — від так званих "радарів" і "пастухів" до сенсорних килимків. Кожну ретельно тестували, аналізували ефективність та відповідність вартості. І не зважаючи на те, що пропозиції надходили навіть із Китаю, все ж свій вибір зробили на користь київської фірми АJAX. По-перше, таким чином ми підтримали свого українського виробника, а по-друге, придбали дійсно якісний продукт за цілком адекватну ціну", — розповів начальник служби безпеки МХП Володимир Кузевич.
Довідка УНН: МХП – один із найбільших агрохолдингів України, а також головний виробник і експортер курятини ("Наша Ряба"). Компанія належить Юрію Косюку.