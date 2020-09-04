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Статус УБД получили еще 333 добровольцев

Киев • УНН

 • 12969 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По решению Межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи 333 добровольцев получили статус участника боевых действий, которые теперь имеют право пользоваться соцгарантии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.

Статус УБД получили еще 333 добровольцев

"333-м добровольцам присвоен статус УБД. Такое решение принято Межведомственной комиссией по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи, которая с июня 2020 года возобновила свою работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне добровольцы, получившие статус защитника Отечества имеют право пользоваться социальными гарантиями, предоставленными участникам боевых действий законодательством.

"Представителями Межведомственной комиссии была назначена одноразовая денежная помощь 24-м семьям погибших (умерших) и 49-м лицам с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 1 июля не действует бесплатный проезд по удостоверению участника боевых действий. Пользоваться муниципальным транспортом можно только при наличии электронного билета.

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