Статус УБД отримали ще 333 добровольців

"333-м добровольцям надано статус УБД. Таке рішення прийнято Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги, яка з червня 2020-го поновила свою роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер добровольці, які отримали статус захисника Батьківщини мають право користуватися соціальними гарантіями, наданими учасникам бойових дій законодавством.

"Представниками Міжвідомчої комісії було призначено одноразову грошову допомогу 24-м родинам загиблих (померлих) та 49-м особам з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 1 липня не діє безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій. Користуватися муніципальним транспортом можна лише за наявності електронного квитка.