Статус УБД отримали ще 333 добровольців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За рішенням Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги 333 добровольців отримали статус учасника бойових дій, які тепер мають право користуватися соцгарантіями. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів України.
"333-м добровольцям надано статус УБД. Таке рішення прийнято Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги, яка з червня 2020-го поновила свою роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер добровольці, які отримали статус захисника Батьківщини мають право користуватися соціальними гарантіями, наданими учасникам бойових дій законодавством.
"Представниками Міжвідомчої комісії було призначено одноразову грошову допомогу 24-м родинам загиблих (померлих) та 49-м особам з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з 1 липня не діє безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій. Користуватися муніципальним транспортом можна лише за наявності електронного квитка.