Межрегиональный конвертцентр ликвидировали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В среду, 28 декабря, правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Донецкой, Луганской и других областей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.
Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов.
Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.
В результате шести проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме более одного млн гривен, компьютерная техника и черновые записи.
Расследование уголовного производства продолжается.