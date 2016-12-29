Міжрегіональний конвертцентр ліквідували на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У середу, 28 грудня, правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території Донецької, Луганської та інших областей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
До складу центру входили декілька активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства.
Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків.
Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.
У результаті шести проведених обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, грошові кошти у сумі понад один млн гривень, комп'ютерну техніку та чорнові записи.
Розслідування кримінального провадження триває.