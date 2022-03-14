Международный суд в Гааге вынесет решение в деле Украины против России 16 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Международный суд ООН вынесет решение о временных мерах по делу об обвинении в геноциде в споре "Украина против Российской Федерации" 16 марта. Об этом говорится в объявлении МС от 14 марта, пишет УНН.
Цитата
"В среду 16 марта 2022 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, огласит свое Постановление по просьбе об указании временных мер, поданной Украиной по делу "Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в объявлении.
Детали
Сообщается, что в 16:00 по местному времени во Дворце мира в Гааге состоится открытое заседание, в ходе которого Председатель Суда, судья Джоан Донохью, зачитает постановление Суда.
Ранее
Как писал УНН, на прошлой неделе на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину представители Москвы на заседание не явились.