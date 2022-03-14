Международный суд в Гааге вынесет решение в деле Украины против России 16 марта

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"В среду 16 марта 2022 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, огласит свое Постановление по просьбе об указании временных мер, поданной Украиной по делу "Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)", - говорится в объявлении.

Детали

Сообщается, что в 16:00 по местному времени во Дворце мира в Гааге состоится открытое заседание, в ходе которого Председатель Суда, судья Джоан Донохью, зачитает постановление Суда.

Ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе на слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину представители Москвы на заседание не явились.