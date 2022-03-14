Міжнародний суд у Гаазі винесе рішення у справі України проти Росії 16 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міжнародний суд ООН винесе рішення про тимчасові заходи у справі про звинувачення в геноциді в суперечці "Україна проти Російської Федерації" 16 березня. Про це йдеться у оголошенні МС від 14 березня, пише УНН.
Цитата
"У середу 16 березня 2022 року Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, оголосить свою постанову на прохання про вказівку тимчасових заходів, поданої Україною у справі "звинувачення в геноциді згідно Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться в оголошенні.
Деталі
Повідомляється, що о 16:00 за місцевим часом у Палаці миру в Гаазі відбудеться відкрите засідання, в ході якого голова суду, суддя Джоан Донохью, зачитає постанову суду.
Раніше
Як писав УНН, минулого тижня на слухання в Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну представники Москви на засідання не з'явилися.