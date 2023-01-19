Международный суд ООН начнет суд над бывшим президентом Косово 1 марта

Детали

Решение было принято на досудебном совещании.

По сообщениям судей и СМИ, ожидается, что судебный процесс затянется на годы.

Прокуроры подтвердили, что им потребуется более 700 рабочих часов, чтобы допросить 320 свидетелей.

Им также понадобится дополнительное время для допроса свидетелей обвинения. Председательствующий судья Чарльз Смит попросил прокуратуру сократить количество свидетелей.

Что было раньше

Полиция провела обыск в резиденции Тачи в Приштине на следующий день после того, как он объявил, что уйдет в отставку в 2020 году, чтобы предъявить обвинения.

52-летний Тачи обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны 1998-1999 годов с Сербией.

Трех других подсудимых также обвиняют в убийстве, пытках, бесчеловечном обращении и незаконном задержании.

Бывший спикер парламента Кадри Весели, бывший представитель Освободительной армии Косово (ОАК) Якуп Красники и Реджеп Селими, бывший командующий ОАК, содержатся под стражей в Гааге за военные преступления, которые они, вероятно, совершили во время войны.