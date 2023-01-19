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Міжнародний суд ООН розпочне суд над колишнім президентом Косово 1 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Судовий процес над колишнім президентом Косово Хашимом Тачі, звинуваченим у військових злочинах, розпочнеться 1 березня, повідомила прокуратура, передає УНН.

Міжнародний суд ООН розпочне суд над колишнім президентом Косово 1 березня

Деталі

Рішення було ухвалено на досудовій нараді.

За повідомленнями суддів та ЗМІ, очікується, що судовий процес затягнеться на роки.

Прокурори підтвердили, що їм потрібно понад 700 робочих годин, щоб допитати 320 свідків.

Їм також знадобиться додатковий час для допиту свідків звинувачення. Головуючий суддя Чарльз Сміт попросив прокуратуру скоротити кількість свідків.

Що було раніше

Поліція провела обшук у резиденції Тачі у Пріштіні наступного дня після того, як він оголосив, що піде у відставку у 2020 році, щоб пред'явити звинувачення.

52-річний Тачі звинувачується у військових злочинах та злочинах проти людяності під час війни 1998-1999 років із Сербією.

Трьох інших підсудних також звинувачують у вбивстві, тортурах, нелюдському поводженні та незаконному затриманні.

Колишній спікер парламенту Кадрі Веселі, колишній представник Визвольної армії Косова (ВАК) Якуп Краснікі та Реджеп Селімі, колишній командувач ВАК, утримуються під вартою в Гаазі за військові злочини, які вони, ймовірно, вчинили під час війни.

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