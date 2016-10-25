Международный фестиваль авторской песни сегодня стартует в Днепре

Так, 25 ноября актер театра и кино, исполнитель авторской песни Сергей Рубашкин представит моноспектакль по стихам Александра Галича. Кроме того, прозвучат стихи и песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Лорес и других.

12 ноября будет выступать театр поэтической песни La Chanson, который выполнит мировые хиты из репертуаров выдающихся шансонье Франции, Польши, Сербии и Бразилии.

6 декабря известный сатирик, поэт и исполнитель Тимур Шаов представит саркастические баллады Александра Галича. Завершится фестиваль "Облака" 7 декабря гала-концертом. В программе - песни Александра Галича, которые выполнят Александр Медведенко и Дмитрий Кимельфельд из Израиля, Роман Ланкин и Евгения Ланцберг из России, Алексей Кудрявцев из Чехии, а также украинцы Игорь Жук, Владимир Каденко и Николай Чернявский.