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15 марта, 19:03 • 116248 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169870 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139979 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132275 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113912 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106096 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101904 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136505 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132509 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Международный фестиваль авторской песни сегодня стартует в Днепре

Международный фестиваль авторской песни сегодня стартует в Днепре

Киев • УНН

 • 5362 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября, в Днепре начинается международный фестиваль авторской песни "Облака", посвященный выдающемуся днепрянину, поэту, сценаристу, автору и исполнителю Александру Галичу, сообщили УНН-Центр в пресс-службе городского совета.

Так, 25 ноября актер театра и кино, исполнитель авторской песни Сергей Рубашкин представит моноспектакль по стихам Александра Галича. Кроме того, прозвучат стихи и песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Лорес и других.

12 ноября будет выступать театр поэтической песни La Chanson, который выполнит мировые хиты из репертуаров выдающихся шансонье Франции, Польши, Сербии и Бразилии.

6 декабря известный сатирик, поэт и исполнитель Тимур Шаов представит саркастические баллады Александра Галича. Завершится фестиваль "Облака" 7 декабря гала-концертом. В программе - песни Александра Галича, которые выполнят Александр Медведенко и Дмитрий Кимельфельд из Израиля, Роман Ланкин и Евгения Ланцберг из России, Алексей Кудрявцев из Чехии, а также украинцы Игорь Жук, Владимир Каденко и Николай Чернявский.

Украинские Национальные Новости

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