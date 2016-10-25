Міжнародний фестиваль авторської пісні сьогодні стартує у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня, в Дніпрі розпочинається міжнародний фестиваль авторської пісні “Облака”, присвячений видатному дніпрянину, поету, сценаристу, авторові та виконавцю Олександру Галичу, повідомили УНН-Центр у прес-службі міської ради.
Так, 25 листопада актор театру та кіно, виконавець авторської пісні Сергій Рубашкін представить моноспектакль за віршами Олександра Галича. Крім того, прозвучать вірші та пісні Булата Окуджави, Володимира Висоцького, Юрія Лореса та інших.
12 листопада виступатиме театр поетичної пісні La Chanson, який виконає світові хіти з репертуарів видатних шансоньє Франції, Польщі, Сербії та Бразилії.
6 грудня відомий сатирик, поет і виконавець Тимур Шаов представить саркастичні балади Олександра Галича. Завершиться фестиваль “Облака” 7 грудня гала-концертом. У програмі — пісні Олександра Галича, які виконають Олександр Медведенко і Дмитро Кімельфельд з Ізраїлю, Роман Ланкін та Євгенія Ланцберг з Росії, Олексій Кудрявцев з Чехії, а також українці Ігор Жук, Володимир Каденко та Микола Чернявський.