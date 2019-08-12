Международный день молодежи отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи, призванный напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.
По данным ООН, сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей - около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Более половины детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет не умеют читать и считать, несмотря на то, что ходят в школу. Политическая нестабильность, волатильность рынка труда, а также ограниченное поле для вовлечения молодежи в политическую и социальную жизнь приводят к растущей изоляции молодых людей, добавили в организации.
Тема этого дня в 2019 году - всеохватывающее образование. Тема этого года направлена на укрепление мер, в первой очереди, со стороны молодежи, по обеспечению инклюзивности и доступности образования для всех молодых людей.
Напомним, в Украине День молодежи отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня.