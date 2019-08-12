Міжнародний день молоді відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді, покликаний нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, і повсякденні проблеми, які стоять на їхньому шляху. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.
За даними ООН, сьогодні у світі проживає рекордна кількість молодих людей - близько 1,8 мільярда дітей і підлітків у віці від 10 до 24 років. Більше половини дітей і підлітків у віці від 6 до 14 років не вміють читати і рахувати, попри те, що ходять у школу. Політична нестабільність, волатильність ринку праці, а також обмежене поле для залучення молоді в політичне і соціальне життя призводять до зростаючої ізоляції молодих людей, додали в організації.
Тема цього дня у 2019 році - всеохлююча освіта. Тема цього року направлена на зміцнення заходів, передусім, з боку молоді, щодо забезпечення інклюзивності та доступності освіти для всіх молодих людей.
Нагадаємо, в Україні День молоді відзначають щорічно в останню неділю червня.