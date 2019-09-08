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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 97771 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116040 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107764 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114268 просмотра

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6 марта, 07:39 • 121616 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 149122 просмотра

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Международный день грамотности отмечают сегодня

Международный день грамотности отмечают сегодня

Киев  •  УНН

 • 23622 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня, 8 сентября, в мире отмечают Международный день грамотности, передает УНН.

Международный день грамотности был введен 26 октября 1966 года на 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его цель - напомнить о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также активизировать усилия по созданию более грамотных и устойчивых обществ.

Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, Международный день грамотности 2019 года посвящен теме "Грамотность и многоязычие". Несмотря на достигнутый значительный прогресс, проблемы в области грамотности сохраняются и могут существенно отличаться по своему характеру и охвату в разных странах и группах населения. Поощрение языкового разнообразия в образовании и в области распространения грамотности имеет решающее значение для решения проблем неграмотности и достижения целей в области устойчивого развития.

В рамках празднования Международного дня грамотности 2019 года пройдут обсуждения основных аспектов многоязычия в современном глобализированном мире цифровых технологий, а также их значение в просмотре практики и политики в области распространения грамотности с целью обеспечения более инклюзивного многоязычного образования.

"Наш мир богат и разнообразен, он насчитывает около 7000 живых языков. Эти языки являются средствами общения, обучения в течение всей жизни, участия в общественной и трудовой жизни. Они также тесно связаны с самобытностью, культурами, мировоззрениями и системами знаний различных групп населения. Поэтому учет языкового разнообразия в процессе образования и распространения грамотности является ключевым элементом развития инклюзивных обществ, основанных на принципах уважения разнообразия и различий и защиты человеческого достоинства", - отметила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азула в послании по случаю Международного дня грамотности.

Напомним, что на Нуш в Украине потратили уже 7 млрд гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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