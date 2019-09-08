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Міжнародний день грамотності відзначають сьогодні

Міжнародний день грамотності відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 23624 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності, передає УНН.

Міжнародний день грамотності був запроваджений 26 жовтня 1966 на 14-й сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО. Його мета – нагадати про важливість грамотності в контексті людської гідності і прав людини, а також активізувати зусилля зі створення більш грамотних і стійких товариств.

Як повідомляється на сайті ЮНЕСКО, Міжнародний день грамотності 2019 року присвячений темі "Грамотність і багатомовність". Попри досягнутий значний прогрес, проблеми в області грамотності зберігаються і можуть істотно відрізнятися за своїм характером і охопленням в різних країнах і групах населення. Заохочення мовного розмаїття в освіті і в області поширення грамотності має вирішальне значення для вирішення проблем неграмотності і досягнення Цілей в галузі сталого розвитку.

В рамках святкування Міжнародного дня грамотності 2019 року пройдуть обговорення основних аспектів багатомовності в сучасному глобалізованому світі цифрових технологій, а також їх значення в перегляді практики і політики в області поширення грамотності з метою забезпечення більш інклюзивної багатомовної освіти.

"Наш світ багатий і різноманітний, він нараховує близько 7000 живих мов. Ці мови є засоби спілкування, навчання протягом усього життя, участі в суспільному і трудового життя. Вони також тісно пов'язані з самобутністю, культурами, світоглядами і системами знань різних груп населення. Тому облік мовного розмаїття в процесі освіти і поширення грамотності є ключовим елементом розвитку інклюзивних товариств, заснованих на принципах поваги різноманітності і відмінностей і захисту людської гідності", - зазначила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула у посланні з нагоди Міжнародного дня грамотності.

Нагадаємо, що на НУШ в Україні витратили вже 7 млрд гривень.

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