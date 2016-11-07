Международные военные учения стартовали на Львовщине

Как отмечается, Вооруженные силы Украины на обучении представляют воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. По словам руководителя учений с украинской стороны, подполковника Игоря Скибюка, подавляющее большинство военнослужащих-десантников имеют опыт участия в боевых действиях в районе АТО.

"Многонациональные учения" Кленовая арка-2016 "способствуют углублению сотрудничества и укреплению отношений в военной сфере между Украиной, Польшей и Литвой. Украинские военнослужащие получили ценный опыт боевых действий и готовы им поделиться с нашими военными партнерами. Уверен, что совместные усилия будут эффективными и успешными ", - отметил И.Скибюк.

К маневрам, как сообщает Минобороны, привлечен личный состав управления литовско-польско-украинской бригады под командованием заместителя командира полковника Владимира Юданова. А в роли главных инструкторов и посредников выступают опытные офицеры ВС Канады.

"Роль канадских инструкторов во время" Кленовой арки-2016 "в первую очередь заключаться в предоставлении наставничества для военнослужащих литовско-польско-украинской бригады и приданных подразделений для достижения полной оперативной готовности. Во время учебы военнослужащие из разных стран будут сотрудничать, учиться и делиться приобретенным опытом ", - отметил соруководитель обучения с канадской стороны, подполковник Джон Вудгейт.

Военные маневры продлятся около двух недель. Они будут способствовать улучшению международных военных отношений между вооруженными силами стран-участниц и повышению уровня взаимодействия многонациональных сил.

"Развитие событий в мире и Восточной Европе показало актуальность и необходимость проведения таких учений, ведь в наше время одной из составляющих обеспечения национальной безопасности является участие в системе коллективной безопасности. Наличие подготовленной боеспособной военной составляющей является важным условием, которое способно обеспечить соблюдение международного права и выполнения международных договоров. Мы демонстрируем готовность и способность совместно отвечать на гибридные угрозы, тренируем определенные многонациональные компоненты и национальные элементы системы обороны в управлении операциями по реагированию на кризисные ситуации ", - подчеркнул руководитель учений, командир восьмидесятой отдельной десантно-штурмовой бригады, полковник Владимир Шворак.

Планируется, что во время "Кленовой арки-2016" командный состав одного из батальонов ВДВ, офицеры которого недавно вернулись из района проведения АТО, в составе многонациональной бригады приобретет навыки для выполнения операций по поддержанию мира. Также десантники овладеют международными операционными процедурами в многонациональной военной среде.