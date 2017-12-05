Международные резервы Украины выросли до 18,9 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международные резервы Украины выросли с начала года на 22%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Международные резервы Украины на 1 декабря 2017 года составили 18 905,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. Таким образом, с начала этого года они выросли почти на 22%, и уже в четвертый раз обновили максимум с января 2014 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на динамику объемов международных резервов за прошлый месяц влияли в основном поступления в пользу правительства, а также расходы на выплаты по внешнему долгу.
"По состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в НБУ.
Как сообщал УНН, международные резервы Украины на 1 ноября 2017 года составили 18 735,8 млн долл. США.