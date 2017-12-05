Міжнародні резерви України зросли до 18,9 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародні резерви України зросли з початку року на 22%. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
"Міжнародні резерви України на 1 грудня 2017 року становили 18 905,7 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. Таким чином, з початку цього року вони зросли майже на 22%, і вже вчетверте оновили максимум з січня 2014 року", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, на динаміку обсягів міжнародних резервів за минулий місяць впливали, здебільшого, надходження на користь уряду, а також витрати на виплати за зовнішнім боргом.
"Станом на 1 грудня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - повідомили в НБУ.
Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України на 1 листопада 2017 року становили 18 735,8 млн дол. США.