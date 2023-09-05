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Международная федерация водных видов спорта разрешила соревноваться россиянам и белорусам в нейтральном статусе

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. После длительных консультаций и обсуждений Международная федерация водных видов спорта единогласно приняла решение о наборе критериев, которые позволят спортсменам из россии и беларуси участвовать в будущих соревнованиях в нейтральном статусе, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что спортсменов допустят к соревнованиям в случае соблюдения ряда критериев, которые включают отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину. Также спортсмены должны пройти антидопинговую проверку.

На каждый отдельный вид программы соревнований допустят максимум по одному спортсмену из России и Беларуси. Участвовать они смогут только в индивидуальных соревнованиях и в нейтральном статусе (без гимна и флага).

Цитата

«Всемирное бюро водных видов спорта признаёт самоотверженность, преданность и талант спортсменов, независимо от их национальности», — сказал президент Всемирной организации водных видов спорта Хусейн Аль Мусаллам.

Он добавил, что принятое решение — это вызов, с которым справилась Федерация.

«Несмотря на вызовы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем нашу ответственность за создание конкурентоспособной, справедливой и инклюзивной среды для каждого конкурента. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвует в разработке строгого и честного подхода, о котором мы договорились сегодня», — добавил Хусейн Аль Мусаллам.

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