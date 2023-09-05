Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила змагатися росіянам і білорусам у нейтральному статусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Після тривалих консультацій і обговорень Міжнародна федерація водних видів спорту одноголосно ухвалила рішення щодо набору критеріїв, які дозволять спортсменам з росії та білорусі брати участь у майбутніх змаганнях у нейтральному статусі, пише УНН.
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Зазначається, що спортсменів допустять до змагань у разі дотримання низки критеріїв, які містять відсутність активної підтримки вторгнення росії в Україну. Також спортсмени мають пройти антидопінгову перевірку.
На кожен окремий вид програми змагань допустять максимум по одному спортсмену з росії та білорусі. Брати участь вони зможуть лише у індивідуальних змаганнях і в нейтральному статусі (без гімну і прапору).
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«Всесвітнє бюро водних видів спорту визнає самовідданість, відданість і талант спортсменів, незалежно від їх національності», — сказав президент Всесвітньої організації водних видів спорту Хусейн Аль Мусаллам.
Він додав, що ухвалене рішення — це виклик, із яким впоралася Федерація.
«Попри виклики, з якими ми стикаємося на міжнародній арені, ми визнаємо нашу відповідальність за створення конкурентоспроможного, справедливого та інклюзивного середовища для кожного конкурента. Я хотів би подякувати всім, хто бере участь у розробці суворого та чесного підходу, про який ми домовилися сьогодні», — додав Хусейн Аль Мусаллам.
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